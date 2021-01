"Bar Turysta" w tarapatach. Zamówienia spadły o blisko połowę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Od niemal 60 lat stołują się tam kolejne pokolenia szczecinian. Teraz - ze względu na pandemiczne obostrzenia - "Bar Turysta" znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.

W ostatnich miesiącach obrót spadł o ponad 40 procent. Robimy wszystko, aby nie musieć zwalniać naszych kucharek - mówi Mariusz Siwak, współwłaściciel.



- Staramy się wymyślać, żeby panie miały co robić. Pracują to po 20-30 lat, więc rozmawiamy z nimi, by się nie martwiły. Z każdej strony będziemy szukać, by ten bar funkcjonował - mówi Siwak.



"Bar Turysta" to jeden z najbardziej znanych punktów gastronomicznych w mieście. Jak mówili naszemu reporterowi mieszkańcy, trudno wyobrazić sobie Szczecin bez tego lokalu.



- Jestem po pracy. To jest wspaniały bar. Wszystko świeże i piękne. - Tu jest bardzo dobre jedzenie. Tym bardziej, że nie mam czasu gotować, to wolę przyjść tutaj i sobie kupić. Nie jest drogo - mówią klienci.



"Bar Turysta" działa w Szczecinie od 1964 roku. W czasach PRL należał do szczecińskiego „Społem", później został sprywatyzowany.