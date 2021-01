Dariusz Wieczorek. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To ze względu na liczne zakażenia koronawirusem wśród posłów Lewicy, z którymi Dariusz Wieczorek miał kontakt.

- Podjąłem decyzję, że wracam do Szczecina ze względu na to, że odpowiedzialność też polega na tym, że skoro miałem kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi, to jednak wolę wrócić do Szczecina - tłumaczy Wieczorek.



Najbliższe dni polityk spędzi w izolacji. - Na pewno do końca tygodnia i tak będę przebywał w Szczecinie. Po raz pierwszy posiedzenie Sejmu będę obsługiwał zdalnie, mimo że mam tam kilka projektów ustaw. Technika tak teraz poszła do przodu, że chyba się to uda - dodaje Wieczorek.



Wśród zakażonych posłów Lewicy są Marcin Kulasek, Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty.

