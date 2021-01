Polska potrzebuje ,,modelu szwedzkiego"? Tak uważa Konfederacja

Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin]

Nie negują istnienia koronawirusa i zachorowań, ale mają inny pomysł na zwalczanie pandemii - zapewniał w Rozmowie pod Krawatem regionalny przedstawiciel Konfederacji.

Marcin Bedka przekonywał, że nie można im przypisywać lekceważenia zagrożenia. Natomiast, w ocenie polityka Konfederacji, mrożenie gospodarki nie jest rozwiązaniem.



- My byśmy chcieli, żeby od początku wprowadzać model zbliżony do modelu szwedzkiego - pierwszy okres choroby był, Szwedzi poszli mocno do góry, natomiast to się teraz wyrównuje - przekonywał Bedka. - Pierwszy argument, który by Pan usłyszał od lekarza czy wirusologa, byłby taki, że nie da się porównać Szwecji i Polski z tego powodu, że intensywność zaludnienia i intensywność kontaktów w Szwecji jest zupełnie inna, niż w Polsce. Ale proszę powiedzieć, co inaczej Pan by zrobił w gospodarce? - pytał prowadzący Rozmowę pod Krawatem, Przemysław Szymańczyk. - Ja osobiście uważam, i Konfederacja zresztą też, że największym problemem rządu jest brak konsekwencji - mówił Bedka.



Szwedzki parlament przyjął na początku stycznia ustawę o tymczasowym prawie pandemicznym. Nowe przepisy pozwolą władzom legalnie zamykać firmy lub ograniczać ich działalność oraz karać za nieprzestrzeganie restrykcji.

