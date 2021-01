PiS apeluje do Krzystka o pomoc dla Szczecińskiego Parku Przemysłowego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto Szczecin nie chce obniżyć podatku od nieruchomości dla Szczecińskiego Parku Przemysłowego, czyli dawnej Stoczni Szczecińskiej - twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Stocznia, jak i firmy działające na jej terenie zwróciły się do władz miasta o rozłożenie bądź umorzenie podatku na początku ubiegłego roku. Prośbę motywowano trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią.



- Do dziś władze Szczecina nie odpowiedziały na nasze pismo - mówi Małgorzata Jacyna-Witt, członek Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego i radna Sejmiku Województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.



- Proszę sobie wyobrazić, że od kwietnia 2020 roku do dzisiaj pan prezydent nie odpowiedział na to pismo. Tak naprawdę, to pan prezydent złamał KPA. Ignorancja pana prezydenta jest po prostu porażająca w stosunku do Stoczni Szczecińskiej, tam jest dwa tysiące pracowników. Proszę sobie policzyć, jaki to jest podatek dochodowy z tytułu PIT od tych pracowników, który wpływa do miasta. To jest kwota około 12 milionów złotych - przekonuje Jacyna-Witt.



- Nie tylko państwo, ale również samorząd powinien pomagać firmom działającym na swoim terenie - mówi przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecina Marcin Pawlicki.



- Jeżeli byłoby to wsparcie samorządu, które jest bardzo ważną rzeczą, to musi być kooperacja nie tylko rządu, ale też i samorządu. Jeżeli samorząd podcina w różnych kwestiach działania rządu czy lokalnych przedsiębiorstw, to wszystko jest ze szkodą dla polskiej gospodarki, ze szkodą dla polskich przedsiębiorstw, ze szkodą dla lokalnej społeczności, to są przecież miejsca pracy - tłumaczy Pawlicki.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości przypomnieli, że do naszego regionu już trafiło prawie 6 miliardów złotych pomocy rządowej w związku z epidemią. Szczeciński Park Przemysłowy, czyli dawna Stocznia płaci ponad 4 miliony złotych podatku od nieruchomości rocznie na rzecz miasta.