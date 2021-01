Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na nietypowe, bo trwające zaledwie... 10 tygodni, studia.

To oferta dla tych, którzy już pracują na morzu, ale jednocześnie wciąż chcą się dokształcać i zdobyć tytuł inżyniera. Do piątku można zapisywać się na mechatronikę. Do lutego potrwa natomiast nabór na kierunkach: transport, geoinformatyka oraz nawigacja i budowa maszyn.