Strażnicy zarekwirowali "sklonowany" samochód

Fot. Morski OSG

Warty 80 tysięcy złotych "sklonowany" samochód - zarekwirowali strażnicy graniczni ze Szczecina. Audi A5 poruszało się po drogach województwa świętokrzyskiego.

Jak ustalili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej samochód figurował w Systemie Informacyjnym Schengen z adnotacją - "klon". Co to oznacza?



"Klonowanie" to nowy sposób złodziei na wprowadzenie kradzionego auta do ruchu. Sposób polega na podrobieniu tablic rejestracyjnych identycznie wyglądającego samochodu. Wówczas nie trzeba zabierać tablic. Właściciel sklonowanego pojazdu może żyć w całkowitej nieświadomości aż do momentu, w którym do domu pocztą przyjdzie podejrzanie wyglądający mandat. Podobnie było w przypadku Audi z południa Polski. Samochód został zatrzymany. Postępowanie w tej sprawie prowadzi teraz Morski Oddział Straży Granicznej.