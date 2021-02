Archeolodzy na Podzamczu. Są pierwsze wykopaliska [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jakie tajemnice kryją pozostałości starych szczecińskich kamienic? To właśnie stara się ustalić grupa specjalistów, która prowadzi tak zwany nadzór archeologiczny na szczecińskim Podzamczu.

Na placu u zbiegu ulic Środowej i Kłodnej archeolodzy i towarzyszący im fascynaci historii przeczesują ruiny dawnych budynków.



- Kamienice zostały zbombardowane w 1944 roku. Od tego czasu nic w tej części praktycznie się nie działo. Każdy z nas chce zobaczyć jak te kamienice szły, jak to faktycznie wyglądało. A nóż-widelec trafimy na coś fajnego - wierzy Dariusz Delorum ze Stowarzyszenia Templum.



- Kopiemy bardziej w stronę Trasy Zamkowej. Trafiamy to, co inni już trafili, czyli piwnice zasypane różnymi gruzami. Znaleźliśmy przedmioty codziennego użytku dawnych mieszkańców Szczecina; maszynę do szycia, maszynki do mięsa, łyżki, sztućce, talerze... - wylicza Kornel Grabowski ze stowarzyszenia Grupa Historyczno-Eksploracyjna Pomerania.



Teren, na którym trwają prace należy do prywatnej firmy. To ona zleciła nadzór archeologiczny.



Na razie nie wiadomo jakie będzie przeznaczenie placu.