Diabelski młyn wraca na Łasztownię [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszył montaż Wheel of Szczecin. Na Łasztownię powrócił diabelski młyn, który ponownie ozdobi panoramę Szczecina.

Do tego widoku będzie trzeba się przyzwyczaić, ponieważ umowa miasta z operatorem konstrukcji będzie obowiązywała przez 5 lat.



Szczecinianie pozytywnie zareagowali na tę wiadomość.



- To jest jedna z fajniejszych atrakcji. Jak jest ciepło i taka okazja, żeby wyjść całą rodziną i choćby popatrzeć na niego. - Jak najlepszy pomysł na czas wiosenny i letni. - Moje dziecko na pewno będzie pierwsze. - Zawsze lepiej więcej tych atrakcji, jak mniej. Jak będzie jeszcze fajnie oświetlona, to na pewno będzie przyciągać - mówili mieszkańcy.



Wheel of Szczecin ma wysokość 55 metrów. Diabelski młyn ruszy w tym miesiącu i będzie działać do września.