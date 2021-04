Są pieniądze na rozbudowę szpitala przy Arkońskiej

Szpital przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pieniądze zagwarantowane, pora na projekt nowego budynku szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Wkrótce ruszy budowa.

Powstanie on na potrzeby oddziałów zakaźnych i poradni specjalistycznych. Środki pochodzą z Unii Europejskiej; przekazał je Urząd Marszałkowski, a także z budżetu państwa.



W nowym 5-piętrowym budynku znajdą się dwa szpitalne oddziały ratunkowe: jeden dla dorosłych, drugi dla dzieci. Na parterze z kolei będą poradnie specjalistyczne. Na pierwszym piętrze Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny, natomiast na drugim i trzecim - oddziały zakaźne dla dorosłych.



W gmachu zastosowane zostaną różne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo: to m.in. śluzy, izolatki czy pomieszczenia do dekontaminacji.



Oprócz tego na dachu będzie lądowisko dla śmigłowców.



Obecnie w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie leczy się pona 400 pacjentów zakażonych koronawiusem.



Na ich potrzeby placówka przystosowała zmodernizowany budynek "G", w którym znajduje się 28 łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 60 łóżek szpitalnych dla chorych wymagających tlenoterapii.



Całkowity koszt budowy i wyposażenia oszacowano na 68 mln zł. Szpital na inwestycję otrzyma 58 mln złotych z Unii Europejskiej i prawie 7 mln z budżetu państwa.



Dodatkowe ponad 3 mln zł to środki Szpitala Wojewódzkiego.



Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2023 roku.