Dyrektor ZDiTM o skróconej trasie autobusu linii 75: mieszkańcy mogą się przejść

Mieszkańcy mogą dojść do kolejnych przystanków i przesiadać się z innych linii - mówił radnym komisji komunalnej dyrektor szczecińskiego Zarządu Dróg, pytany o skróconą trasę autobusów 75.

Krzysztof Miller tłumaczył także, że wkrótce ruszy przebudowa ulic Modrej oraz Szerokiej i tam pojazdy utkną w korkach, a to spowoduje ogromne opóźnienia w rozkładzie. Ostatecznie, jak zapewniła wiceprezydent Anna Szotkowska, odbędą się jeszcze spotkania w sprawie ewentualnego przywrócenia linii 75 na pierwotną trasę.O tym, że po skończonym remoncie ulicy Szafera "siedemdziesiątki piątki" dalej nie dojeżdżają do trzech przystanków, informowaliśmy w zeszłym tygodniu po sygnałach mieszkańców - mówiła szefowa rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze Joanna Pieciukiewicz.- Jak sobie ktoś wyobraża, że 75-letnia pani będzie szła pół godziny na rejonową pocztę - mówi Pieciukiewicz.Zdaniem dyrektora ZDiTM, problem dotyczy mieszkańców korzystających z przystanku przy ulicy Romera.- Moją możliwość przejścia 120 metrów żeby wsiąść do autobusu 74. Tak naprawdę chodzi o 300 metrów w jedną i 120 w drugą stronę - tłumaczył Krzysztof Miller.Mowa była także o przebudowie ul. Modrej i Szerokiej, która nie wiadomo, kiedy wystartuje - odpowiadali radni. Jak się dowiedzieliśmy, koszt przywrócenia linii 75 do pierwotnej trasy to 800 tysięcy złotych rocznie.Ostatecznie komisja rady zakończyła się zapewnieniem wiceprezydent Szotkowskiej, że w tej sprawie dojdzie jeszcze do rozmów z radnymi.