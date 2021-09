Budowa bloków w Dolnej Odrze idzie szybciej niż zakładano [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budowa nowych bloków parowo-gazowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie idzie szybciej niż zakładał plan - poinformowano w piątek, w Dniu Energetyka.

Podczas obchodów wyróżniono długoletnich pracowników Elektrowni Dolna Odra.



- Praca jest praca, przychodzisz i robisz swoje. 40 lat pękło i nie narzekam, nie ma na co. Było dużo więcej załogi, bo to było około 3000 ludzi. Pracowały wszystkie bloki, czyli osiem a nie cztery jak w tej chwili z tytułu ich wyeksploatowania. Może nie było łatwo, pracować trzeba było, elektrownia funkcjonowała, było dobrze - mówił jeden z pracowników.



W Elektrowni Dolna Odra jest realizowana największa inwestycja w polskiej energetyce. To budowa dwóch bloków gazowo-parowych. Jeszcze kilka lat temu planowano likwidację elektrowni - przypomniał Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Będzie nowoczesny zakład, który będzie produkował czystą energię. Da pracę dużo mniejszej liczbie pracowników niż w Dolnej Odrze, ale taka jest niestety konieczność, rozwija się automatyzacja. Ale będzie dawał bardzo duże pieniądze w ramach różnych podatków na rzecz miasta i gminy Gryfino - mówił Jach.



Wartość inwestycji to prawie 4 miliardy złotych. Budowa ma potrwać dwa lata.