Co dalej z przejściem podziemnym w Szczecinie? [ZDJĘCIA]

Przejście podziemne pod aleją Wyzwolenia na razie zostanie zamknięte, a ostatecznie może być zlikwidowane.

O planach dotyczących miejsca informuje zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska. To odpowiedź na interpelację radnej Agnieszki Kurzawy.



Radna zwracała uwagę na panujący tam bałagan. Jak czytamy: „To, co tam się dzieje to wstyd dla miasta, ale także niebezpieczna przystań wandali”. Zaapelowała o zamknięcie przejścia.



Z przejścia korzystało Stowarzyszenie Sportowe Switch. Zorganizowali tam skatepark i próbowali dbać o porządek. Zrezygnowali jednak z prowadzenia tego miejsca, właśnie z powodu wandali. Umowa z miastem obowiązuje do 25 listopada. Jeżeli nie będą chcieli jej przedłużyć, przejście zostanie uporządkowane i zamknięte. Później zapadnie decyzja, czy przejdzie remont, czy zostanie zamknięte na stałe. Przejście przestało być potrzebne, po tym jak w 2016 roku, powstało naziemne, bezpieczne przejście przez jezdnie.