Psie życie w Kołbaskowie? A..., to już się sprawdzi!

O przeprowadzeniu kontroli zdecydowały władze gminy. Strażnicy sprawdzą m.in. czy kojec, w którym mieszka zwierzę ma odpowiednie wymiary i czy faktycznie chroni czworonoga przed zimnem i deszczem.