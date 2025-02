Nie wykryją raka, ale pomogą w diagnozie. Podstawowe badania w Kiosku Profilaktycznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wykrywanie poważnych chorób rozpoczyna się od podstawowych badań - przekonują w Światowym Dniu Walki z Rakiem specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- To są wszystko pomiary podstawowe, ale one wskazują na ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bo jeśli wyjdzie, że jesteśmy otyli, to jest to ryzyko na przykład cukrzycy albo chorób układu krążenia. Poważne ryzyka też wynikają stąd, a wszystkie te pomiary można potem omówić z naszą doradczynią ds. profilaktyki - powiedziała Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału NFZ.





Moblilne punkty profilaktyczne będą odwiedzać w lutym całe województwo. Będą m.in. w Kołobrzegu i w Świnoujściu.





4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem – nie daj się! Badaj się!

7 lutego podczas zajęć na półkoloniach w SP 46 i SP 59 w Szczecinie w formie zabawy przekażemy dzieciom wiedzę na temat zdrowego stylu życia;

4 lutego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Sasanka w Świnoujściu oraz 6 lutego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu podczas rozmów z rolnikami zwrócimy szczególną uwagę na profilaktykę czerniaka.

Dodatkowo 5 lutego w godz.10.00 – 13.00 zapraszamy do Sali Obsługi Klientów przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie na Środę z Profilaktyką. Członkinie Stowarzyszenia Polickich Amazonek będą uczyły samobadania piersi, również męskich, na fantomach. Dodatkowo podzielą się swoimi historiami o walce z chorobą i podpowiedzą gdzie szukać wsparcia.

Te podstawowe badania można wykonać bezpłatnie i samodzielnie w Kiosku Profilaktycznym w siedzibie NFZ przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. W specjalnym pomieszczeniu przy pomocy eksperta wykonamy analizę składu ciała, sprawdzimy ciśnienie, saturację czy siłę ucisku dłoni.Badaniu poddała się reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka.Rak to nie jest wyrok – wcześnie wykryty nowotwór w wielu przypadkach daje szansę na stuprocentowe wyleczenie. Regularnie wykonywane badania przesiewowe pomagają rozpoznać chorobę na wczesnym etapie rozwo­ju, szybciej rozpocząć diagnostykę i skuteczniej leczyć.