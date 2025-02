Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Działania obecnej władzy to pełzający autorytaryzm. Wyciągane są nieadekwatne konsekwencje wobec poprzedniej ekipy rządzącej - uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Jego zdaniem, reakcja prezesa Trybunału Konstytucyjnego była słuszna. Bogdan Święczkowski napisał, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez organy władzy i mamy do czynienia z zamachem stanu.



Zdaniem Artura Szałabawki, trzeba doprowadzić do uzdrowienia systemu prawnego, tu jednak musi być zgoda zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. Poseł PiS krytykuje zapisy tzw. ustawy incydentalnej, przyjętej przez Senat. Według nich, o ważności wyboru prezydenta ma orzekać 15 sędziów Sądu Najwyższego najstarszych stażem, a nie - jak dotychczas - nieuznawana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.



- Dla mnie to rozwiązanie bardzo niedobre, idące w kierunku takim, żeby zrobić takie wielkie zamieszanie, żeby polskie społeczeństwo w ogóle nie wiedziało o co chodzi i kto sankcjonuje lub nie sankcjonuje wyborów prezydenckich - powiedział Szałabawka.



Artur Szałabawka stwierdził również, że nie wierzy w plany rozwojowe przedstawione przez premiera Donalda Tuska. Zdaniem posła PiS, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego nie powinien być ograniczany, bo może się okazać, że będzie on zbyt mały na nasze potrzeby - stwierdził.



