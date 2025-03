"Efekt widza" - nie bądźmy obojętni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie dajmy się efektowi widza i nie bądźmy obojętni. Apelują o to m.in. ratownicy i psychologowie. To po śmierci starszego mężczyzny, który w weekend źle się poczuł na szczecińskich Jasnych Błoniach.

- Mimo tłumów, które spacerowały w tej okolicy, nikt nie pomógł mężczyźnie. 77-latek zmarł. Zadziałał tak zwany efekt widza - tłumaczy psycholog Anna Borkowska. - To jest taka zwyczajowa nazwa. Każdy z nas czuje się zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ ma takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że być może inni ludzie dookoła nas zajmą się sprawą, której jesteśmy świadkami i udzielą na przykład jakiejś pomocy, wsparcia.



Aby zwalczyć to zjawisko, należy oswoić się ze wstydem i obawami przed reagowaniem. - Edukować, doświadczać, próbować. Jeżeli spróbujesz raz, drugi, trzeci na fantomie, zobaczysz i doświadczysz tego, że i ty możesz uratować kiedyś ludzkie życie, że możesz wziąć w tym udział, to wszystko stanie się łatwiejsze.



Pierwszy raz efekt widza zbadano przy tragicznej śmierci Kitty Genovese w 1964 r. Mimo że było prawie 40 świadków zabójstwa kobiety, nikt nie zadzwonił na służby.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski