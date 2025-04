Radni KO podsumowują rok swojej kadencji [ZDJĘCIA]

Łukasz Kadłubowski, Przemysława Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radni Koalicji Obywatelskiej podsumowali rok swojej kadencji w Szczecinie.

Jak zapowiadał zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski, dzięki zakupowi 12 nowych tramwajów mieszkańcy miasta będą czekać krócej na przystankach. Nie wiadomo jednak na razie kiedy to będzie.



- Jesteśmy w przeddzień zwiększenia częstotliwości funkcjonowania tramwajów w godzinach szczytu. Dzisiaj jest to 15 minut, chcemy wrócić do tego funkcjonowania na poziomie 10 minut, co będzie też taką dość istotną zmianą jakościową - dodał Kadłubowski.



Planowana jest też modernizacja kina Pionier - zakupionego przez miasto - w ubiegłym roku - powiedział Marcin Biskupski, zastępca prezydenta miasta Szczecin.



- Przygotowujemy się oczywiście do kompleksowej przebudowy kina, bo ono tego po prostu po latach wymaga. Już dziś też widzimy znaczny wzrost liczby zainteresowanych, którzy odwiedzają Kino Pionier - podkreślił Biskupski.



W tym roku miasto przeznaczyło na kulturę dodatkowe ponad 4 miliony złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas