Spór o drut kolczasty przy jednym z bloków w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ludzie codziennie załatwiali się przy rampie, pili alkohol i krzyczeli - mówi mieszkanka bloku w centrum Szczecina, której zabezpieczenie prywatnej rampy podjazdowej dla niepełnosprawnego syna - wywołało dyskusje w mediach społecznościowych.

Zdjęcie zamieszczone na jednej z facebookowych grup, przedstawia podjazd zabezpieczony prowizorycznym płotem z drutem kolczastym. Jak mówi właścicielka posesji przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, do której należy rampa, ogrodzenie powstało za zgodą nadzoru budowlanego stwierdzającego osadzenie drutu bezpiecznej wysokości.



- Była budowlanka, był Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i wszyscy powiedzieli, jeśli już chce Pani założyć drut kolczasty, proszę powyżej 1,80 m i nie wyżej jak 2,20. Tak może być zrobione - mówi właścicielka.



- Codziennie przy rampie oddawany był mocz, baliśmy się o swoje bezpieczeństwo - dodaje właścicielka. - Zabezpieczenie, żeśmy zrobili ze względu na to, bo przychodziły tutaj pewne osoby, które tutaj sikały, kupę robiły. Ja mam dokumentację, żeby podjazd postawić 20 lat temu dla dziecka, żeby dziecko mogło sobie spokojnie i bezpiecznie wjeżdżać do domu.



Zapytaliśmy mieszkańców o to, co uważają na temat zabezpieczeń rampy. - Widocznie ci ludzie, którzy tu mieszkają, doświadczyli czegoś, że tak po prostu poczynili. No i przez to ma teraz ładnie, czysto. - Pili sobie, nawet z dzieckiem byli. Sąsiad wyskoczył, no po prostu ich stąd wyganiał. - To jest na pewno wynik jakichś wydarzeń - mówią mieszkańcy.



Czekamy na odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, potwierdzającą legalność zastosowanych zabezpieczeń.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski