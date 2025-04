Ceny gazu w Polsce są niezagrożone [WIDEO]

Wojna cłowa nie wpłynie na ceny gazu w Polsce - uspokaja ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Jarosław Korpysa.

Edycja tekstu: Michał Król

Stany Zjednoczone obok Kataru są kluczowym eksporterem paliwa, które trafia do naszego kraju przez Terminal LNG w Świnoujściu. Według ekonomistów obecne tarcia na linii Waszyngton-Bruksela odbiją się na wielu gałęziach gospodarki.Jak jednak wyjaśnia prof. Korpysa - gaz płynie do Polski ze Stanów na podstawie umów długoterminowych z ceną ustaloną wcześniej.- Amerykanom bardzo mocno zależy, żeby te kontrakty wypełniać. Już teraz widzimy, że w pierwszym kwartale 2025 roku port LNG obsłużył więcej statków, aniżeli w pierwszym kwartale 2024 r. - mówi ekonomista.We wtorek do Terminalu LNG w Świnoujściu wpłynęła 22. w tym roku dostawa. To jednocześnie 351. ładunek ze skroplonym gazem w historii gazoportu.