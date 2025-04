Radni chcą sprawdzić kreatywność szczecinian

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Konkursy plastyczne, muzyczne, spotkania, eventy a może gra miejska - szczecińscy radni podpowiadają i za dwa tygodnie ruszają z pilotażowym programem na "Uczczenie 80. urodzin Szczecina". Do programu będą mogły aplikować organizacje pozarządowe.

W budżecie miasta zabezpieczono na okrągłe urodziny 80 tysięcy złotych.



- Na każdy projekt przeznaczone jest pięć tysięcy złotych - mówi radny szczeciński z OK Polska Piotr Kęsik. - To ma szeroką formułę. Od konkursów rysunkowych dla dzieci poprzez wydarzenia sportowe albo jakieś happeningi. Jesteśmy otwarci, to jest taki program pilotażowy. Chcemy sprawdzić, jak to zostanie odebrane przez mieszkańców.



Nabór wniosków "Uczczenie 80. urodzin Szczecina" rusza 26 kwietnia.



