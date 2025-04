Radna nawołuje do wspólnego sprzątania wysypiska na Stołczynie

"Posprzątamy tyle, ile damy radę" - szczecińska radna ogłosiła wspólne sprzątanie nielegalnego wysypiska śmieci na Stołczynie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

O gromadzących się lodówkach, kanapach i oponach przy ulicy Nad Odrą 7, informowaliśmy miesiąc temu, ale śmieciowy problem wciąż narasta.Niecałe dwa tygodnie temu miasto zleciło wycenę firmie sprzątającej. Decyzja o tym, czy magistrat zaangażuje się w likwidację wysypiska, miała zależeć od wysokości kwoty, jaką zaproponuje firma.- Niestety, do tej pory cisza - mówi radna Koalicji Obywatelskiej Zuzanna Jeleniewska: - Czekamy dalej na odpowiedź miasta, ale w międzyczasie stwierdziłam, że my jako mieszkańcy weźmiemy sprawy w swoje ręce i 26 kwietnia o godzinie 13.00 będziemy sprzątać, posprzątamy tyle, ile się da. To, co zostanie, to miasto będzie musiało po prostu zabrać.- Każdy może przyjść. Rękawiczki, worki i dobre chęci mile widziane - dodaje radna: - Zgłosiły się już stowarzyszenia działające na rzecz osiedla Stołczyn. Mieszkańcom zależy na tym, aby miasto było czyste i aby nie dochodziło do takich patologicznych sytuacji. Po to ta akcja, żeby nagłośnić ten problem, ponieważ to jest ogólnomiejski problem.Miasto planuje objąć ten teren stałym monitoringiem.