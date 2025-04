Będą platanowe nasadzenia przy Netto Arenie. I nie tylko to...

Za prawie dwa miliony złotych betonowy plac przy szczecińskiej Netto Arenie ma przekształcić się w zieloną przestrzeń z 50 platanami.





- W projekcie będziemy mieli tam 50 platanów, okazałe, duże, tak jak znamy je z Jasnych Błoni. Do tego będzie przestrzeń zielona w postaci trawników, odpowiednich ławek, siedzeń i będzie można tam odpoczywać w cieniu i spokoju - zapowiedział Przemysław Słowik, radny miasta z Zielonych.

To jeden z projektów SBO, który czekał trzy lata na realizację. Dzięki zmianom budżetowym przegłosowanym podczas środowej sesji Rady Miasta Szczecin pomysł ma zostać zmaterializowany.Sami mieszkańcy Szczecina wspierają przemianę.- Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. - Dlatego, że to jest jak pustynia, nic nie ma. - Jak pierwszy raz zobaczyłam ten obiekt tutaj, to pomyślałam sobie: "Jezus Maria, jak bardzo ludzie będą cierpieć przez to, że nie ma cienia". - Tutaj akurat brakuje troszeczkę zieleni. - Hula, wiatr tylko i beton... - Platany są wizytówką Szczecina, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. - Kiedyś taka była moda, tylko beton, beton, odchodzimy teraz od tego i bardzo dobrze - mówili.Szczeciński magistrat deklaruje, że jeszcze w tym roku jest w stanie inwestycję zakończyć.Miejsce na lodowisko, które cyklicznie pojawia się na placu przy Netto Arenie, zostanie.