Nietypowy spacer po największej w Polsce nekropolii [ZDJĘCIA]

Tu nie ma tematów tabu - mówiły organizatorki czwartego "Zzagrobowego spaceru po Cmentarzu Centralnym".

Edycja tekstu: Michał Król

Podczas wydarzenia można było nie tylko poznać historię tej największej nekropolii w Polsce, ale dowiedzieć się, jak na co dzień wygląda praca przy śmierci w Polsce.- Zapraszamy do takiej otwartej rozmowy, takiej pełnej empatii, ale bez oceniania. Bardzo popularnym tematem podczas spotkań jest np. temat kremacji albo personalizacji pochówku - mówi Agnes Tołoczmańska, prezeska Fundacji Funerarium.- Mówię o historii tego miejsca, o ciekawostkach związanych z Cmentarzem Centralnym, bo jest to naprawdę nietuzinkowe miejsce - mówi Joanna Olszowska, przewodniczka po Szczecinie.- Dlaczego zdecydowaliśmy się wziąć udział w tym spacerze? Myślę, że temat jest ciekawy i każdy powinien go znać i podjąć jakieś decyzje życiowe, bo są niełatwe i chyba każdego z nas to dotyczy. - Tak naprawdę człowiek nie ma okazji na co dzień dowiedzieć się coś ciekawego o tym miejscu - mówią spacerowicze.Kolejny spacer już 10 sierpnia. Tym razem ruszy z trzeciej bramy Cmentarza Centralnego - od strony Szkoły Salezjańskiej.