"Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach

Trudno jest wydostać się ze szczecińskich Gumieniec w godzinach szczytu. Kierowcy i pasażerowie codziennie tracą czas w korkach, które tworzą się na trasach w stronę ronda Gierosa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Katastrofa. Wszystkie ronda, które są, to jest wszystko katastrofa. - Zależy też od pewnych okresów. Zazwyczaj jak jest bliżej weekendu, to trudniej się jeździ. - Droga jest cały czas praktycznie zapchana. - Jak rano jadę do pracy i widzę, ile jedzie tam z Bezrzecza, to wtedy widzę, że tutaj są korki i ci ludzie stoją. Dlatego jeżdżę wcześniej do pracy, bo zaczynam od siódmej, więc wyjeżdżam 6.20 rano, żeby ominąć te korki - mówią kierowcy.Zdaniem władz Szczecina, rozwiązaniem problemów ma być trasa tramwajowa do Mierzyna, której nowe założenia przedstawiono radnym 7 października. - Będzie pętla na wysokości "Stera" i przystanek końcowy dla tramwajów dwukierunkowych na ulicy Polskich Marynarzy - mówił wtedy zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Przesunięcie osi samej ulicy ku Słońcu związanej z ratunkiem drzew. Postanowiliśmy nie rezygnować z tramwaju w Okulickiego, bo to jest alternatywa z pętlą Kwiatowa, a zmodernizować i uniknąć tych wszystkich uciążliwości. Daje nam to ogromną elastyczność w komunikacji tramwajowej, która z natury mówi się, że nie jest tak elastyczna.Budowa trasy tramwajowej do Mierzyna ma rozpocząć się najwcześniej w 2028 roku pod warunkiem, że uda się uzyskać unijne dofinansowanie. Będzie kosztować około 200 milionów złotych.Miasto pod koniec lutego przedstawiło też pomysł przebudowy ulicy Okulickiego tak, aby były trzy pasy ruchu - w tym dwa w stronę ronda Gierosa. Czekamy na odpowiedź z Urzędu Miasta, kiedy przebudowa miałaby się rozpocząć.