Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Koneserzy zimnych kąpieli ze Szczecińsko-Polickiego Klubu "Morsy" rozpoczęli nowy sezon nad jeziorem Głębokie.
Na plaży stawiło się ponad 50 osób w różnym wieku - byli rodzice z dziećmi, jak również seniorzy, którym zimna woda nie jest straszna.

- Sezon rozpoczęty. Pogoda dopisała, nie ma jeszcze mrozu, ale już jest woda w temperaturze 10 stopni, więc można morsować - mówi Ireneusz Kowieski prezes Szczecińsko-Polickiego Klubu "MORSY".

- Skakanie do wody z molo praktykujemy już prawie 10 lat. Dwanaście lat razem z małżonką morsujemy. Polecam, niesamowite przeżycie, a woda cieplutka... - zapewniają morsy.

Stowarzyszenie zrzeszające zimnolubnych ze Szczecina i Polic powstało w 2004 roku i dziś liczy prawie 200 członków. Spotykają się stale w soboty i niedziele o 11.00 od października do marca, zawsze nad jeziorem Głębokie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

