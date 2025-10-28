Rusza 15. edycja Paczki dla Bohatera

Można przekazać artykuły chemiczne, żywność, ale też zrobić kartkę świąteczną - ruszyła 15. zbiórka w ramach akcji Paczka dla Bohatera.

Dary trafią do kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę.





- Oni walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich - apeluje prezes stowarzyszenia, Tomasz Sawicki.

Każdy kto chciałby przekazać dary lub pomóc w przygotowaniu paczek, powinien kontaktować się przez profil Paczki na Facebooku





Obdarowanych ma zostać 1500 osób w całej Polsce, a w Szczecinie - ponad 300. Dary i pieniądze można przekazywać do 15 grudnia.





Paczki zostaną wręczone kombatantom 20 grudnia.





Edycja tekstu: Jacek Rujna