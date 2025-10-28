Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Rusza 15. edycja Paczki dla Bohatera

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Tomasz Sawicki - prezes stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Można przekazać artykuły chemiczne, żywność, ale też zrobić kartkę świąteczną - ruszyła 15. zbiórka w ramach akcji Paczka dla Bohatera.
Dary trafią do kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę.

- Oni walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich - apeluje prezes stowarzyszenia, Tomasz Sawicki.

- Można przelać pieniądze do nasze konto. Ci, co mają troszeczkę mniej środków, zawsze mogą przy okazji zakupów coś przynieść nam do magazynu. Artykuły spożywcze o długim terminie, jakieś dania gotowe, kasza, ryż, makarony, kawa, herbata, no wszystko, co byście sami chcieli dać do tych paczek - wyliczał Sawicki.

- Oprócz tego trwają licytacje na profilu facebookowym, z których dochód przekazywany jest na zakup potrzebnych artykułów.

- Zachęcić dzieci w domu, czy samemu do zrobienia kartki świątecznej, czy może jakąś ozdobę przygotować... Naprawdę, każdy może pomóc w różny sposób. Zapytać się, może, gdy będziemy pakować... każda para rąk się przyda - dodał.

Każdy kto chciałby przekazać dary lub pomóc w przygotowaniu paczek, powinien kontaktować się przez profil Paczki na Facebooku.

Obdarowanych ma zostać 1500 osób w całej Polsce, a w Szczecinie - ponad 300. Dary i pieniądze można przekazywać do 15 grudnia.

Paczki zostaną wręczone kombatantom 20 grudnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
