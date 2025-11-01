Świąteczna kwesta na cmentarzu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Na cmentarzach w całym regionie trwają zbiórki charytatywne. Podobnie jest także w Kołobrzegu, gdzie wolontariusze kwestują na rzecz miejscowego hospicjum.

Dokładnie 284 wolontariuszy zgłosiło się do zbiórki pieniędzy na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu. Ich charakterystyczne znaki to żółte puszki i koszulki. Wśród kwestujących nie brakuje młodzieży szkolnej, która zaznacza, że mieszkańcy są hojni i chętnie wrzucają pieniądze do puszek.



- Dzisiaj zbieramy pieniądze na naprawdę potrzebne rzeczy. - Ludzie chętnie wrzucają do puszek. - Wszędzie dzisiaj widać te żółte koszulki i puszki. - Zdarzają się też większe sumy, również w papierkach - mówią kołobrzeżanie.



Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na funkcjonowanie hospicjum otwartego równo 8 lat temu. W ubiegłym roku na ten cel udało się zebrać rekordową kwotę 55 tysięcy złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas