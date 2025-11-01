Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman

Świąteczna kwesta na cmentarzu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Na cmentarzach w całym regionie trwają zbiórki charytatywne. Podobnie jest także w Kołobrzegu, gdzie wolontariusze kwestują na rzecz miejscowego hospicjum.
Dokładnie 284 wolontariuszy zgłosiło się do zbiórki pieniędzy na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu. Ich charakterystyczne znaki to żółte puszki i koszulki. Wśród kwestujących nie brakuje młodzieży szkolnej, która zaznacza, że mieszkańcy są hojni i chętnie wrzucają pieniądze do puszek.

- Dzisiaj zbieramy pieniądze na naprawdę potrzebne rzeczy. - Ludzie chętnie wrzucają do puszek. - Wszędzie dzisiaj widać te żółte koszulki i puszki. - Zdarzają się też większe sumy, również w papierkach - mówią kołobrzeżanie.

Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na funkcjonowanie hospicjum otwartego równo 8 lat temu. W ubiegłym roku na ten cel udało się zebrać rekordową kwotę 55 tysięcy złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

