Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]

"To najpiękniejsze miejsce w Szczecinie o tej porze roku" - tak o Cmentarzu Centralnym mówią odwiedzający nekropolię.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Amatorów nocnych spacerów jest jak zawsze wielu. Jak przekonują, zachwyca ich widok alei pełnych rozświetlonych zniczy.- Bardzo nam się podoba. - Jest bardzo przyjemnie o tej godzinie. Całkiem inaczej niż w dzień. Zmrok tworzy inną atmosferę... To najbardziej tradycyjna nekropolia w Szczecinie i jedna z największych na świecie, nawet nie w Europie. Stąd ten klimat jest taki wyjątkowy. - Najpiękniej jest po zmroku, wygląda to wszystko jak miasto nocą, jakby było tutaj życie. - Cmentarz Centralny jest naszym sercem i tam naprawdę z ogromną przyjemnością po nim spacerujemy po zmroku szczególnie. To jest wyjątkowy czas na refleksję i spacer - mówią szczecinianie.Spacerowicze najchętniej zbierali się przed pomnikiem Braterstwa Broni - palą się tam dziesiątki świec i zniczy. Bramy największej nekropolii Polski będą otwarte do 2:00 w nocy.