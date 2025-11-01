Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
"To najpiękniejsze miejsce w Szczecinie o tej porze roku" - tak o Cmentarzu Centralnym mówią odwiedzający nekropolię.
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przy braku służb mundurowych można zgłaszać się do ochrony cmentarza
Klerycy na cmentarzu zbierają wypominki za zmarłych
Amatorów nocnych spacerów jest jak zawsze wielu. Jak przekonują, zachwyca ich widok alei pełnych rozświetlonych zniczy.

- Bardzo nam się podoba. - Jest bardzo przyjemnie o tej godzinie. Całkiem inaczej niż w dzień. Zmrok tworzy inną atmosferę... To najbardziej tradycyjna nekropolia w Szczecinie i jedna z największych na świecie, nawet nie w Europie. Stąd ten klimat jest taki wyjątkowy. - Najpiękniej jest po zmroku, wygląda to wszystko jak miasto nocą, jakby było tutaj życie. - Cmentarz Centralny jest naszym sercem i tam naprawdę z ogromną przyjemnością po nim spacerujemy po zmroku szczególnie. To jest wyjątkowy czas na refleksję i spacer - mówią szczecinianie.

Spacerowicze najchętniej zbierali się przed pomnikiem Braterstwa Broni - palą się tam dziesiątki świec i zniczy. Bramy największej nekropolii Polski będą otwarte do 2:00 w nocy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
