Zimna woda i dużo ruchu. Morsy mają receptę na zimę bez chorób

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jesień to odpowiedni czas, żeby wzmocnić swój organizm i zahartować go na zimę. Podstawą odporności jest odpowiednia dieta i ruch... a także stopniowe przyzwyczajanie ciała do chłodu.

Zdaniem szczecińsko-polickich morsów, jednym z najlepszych sposobów na zimę w zdrowiu jest... zimna woda.



- Większość z nas raczej przechodzi wszelkiego rodzaju infekcje o wiele łagodniej. Ja jestem żywym przykładem na to, bo choruję na astmę. Odkąd morsuję nie mam zaostrzeń astmy, jednak trzeba morsować systematycznie. - Aby wejść do wody, nie potrzeba żadnych specjalnych przygotowań. - Najlepiej jest jednak w morzu... - mówią morsy.



- Bardzo ważne jest także odpowiednie odżywianie - podkreśla Wojciech Zep, dietetyk Pogoni Szczecin. - Warto jest uwzględnić wszelkie kiszone produkty, które będą dostarczały nam wartościowych probiotyków, które będą regulowały nasz mikrobiom, czyli to jak pracują jelita, a w jelitach podobno znajduje się 80 proc. naszej odporności - dodaje.



- Oprócz żywienia kluczowy jest ruch - kontynuuje Zep: - Najlepsze jest zostanie przy tej samej aktywności, którą uprawialiśmy przez okres letni. Aktywność fizyczna świetnie stymuluje układ odpornościowy, ale też ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Zimą można ewentualnie skorzystać z morsowania, spacerów na świeżym powietrzu czy sauny.



11 listopada w jeziorze Głębokim w Szczecinie odbędzie się świąteczne morsowanie. Start o godzinie 11.11.



Autorka edycji: Joanna Chajdas