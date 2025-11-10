Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zimna woda i dużo ruchu. Morsy mają receptę na zimę bez chorób

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jesień to odpowiedni czas, żeby wzmocnić swój organizm i zahartować go na zimę. Podstawą odporności jest odpowiednia dieta i ruch... a także stopniowe przyzwyczajanie ciała do chłodu.
Zdaniem szczecińsko-polickich morsów, jednym z najlepszych sposobów na zimę w zdrowiu jest... zimna woda.

- Większość z nas raczej przechodzi wszelkiego rodzaju infekcje o wiele łagodniej. Ja jestem żywym przykładem na to, bo choruję na astmę. Odkąd morsuję nie mam zaostrzeń astmy, jednak trzeba morsować systematycznie. - Aby wejść do wody, nie potrzeba żadnych specjalnych przygotowań. - Najlepiej jest jednak w morzu... - mówią morsy.

- Bardzo ważne jest także odpowiednie odżywianie - podkreśla Wojciech Zep, dietetyk Pogoni Szczecin. - Warto jest uwzględnić wszelkie kiszone produkty, które będą dostarczały nam wartościowych probiotyków, które będą regulowały nasz mikrobiom, czyli to jak pracują jelita, a w jelitach podobno znajduje się 80 proc. naszej odporności - dodaje.

- Oprócz żywienia kluczowy jest ruch - kontynuuje Zep: - Najlepsze jest zostanie przy tej samej aktywności, którą uprawialiśmy przez okres letni. Aktywność fizyczna świetnie stymuluje układ odpornościowy, ale też ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Zimą można ewentualnie skorzystać z morsowania, spacerów na świeżym powietrzu czy sauny.

11 listopada w jeziorze Głębokim w Szczecinie odbędzie się świąteczne morsowanie. Start o godzinie 11.11.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zdaniem szczecińsko-polickich morsów, jednym z najlepszych sposobów na zimę w zdrowiu jest... zimna woda.
- Bardzo ważne jest także odpowiednie odżywianie - podkreśla Wojciech Zep, dietetyk Pogoni Szczecin.
- Oprócz żywienia kluczowy jest ruch - kontynuuje Zep: - Najlepsze jest zostanie przy tej samej aktywności, którą uprawialiśmy przez okres letni.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12551 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5075 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4751 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4279 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2674 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty