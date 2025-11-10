Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Kolejni zatrzymani w związku z krwawą bójką w Szczecinku

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zatrzymano kolejne siedem osób w związku z bójką w Szczecinku. Dwie osoby wciąż są poszukiwane - przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. W wyniku zdarzenia, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę zmarł 23-latek.
- Na chwilę obecną trzy osoby, które wczoraj zatrzymano, zostały zwolnione. Natomiast zatrzymanych zostało kolejnych siedem osób. W tej chwili będą wykonywane z ich udziałem czynności. Dwie osoby są wciąż poszukiwane - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Do nocnej bójki z udziałem co najmniej kilkunastu osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn około północy trafiło do szpitala. Dwóch po opatrzeniu opuściło placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.

Jak w niedzielę informowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

Poszukiwane są dwie osoby, w tym osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna ich tożsamość.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12551 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5075 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4751 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4279 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2674 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty