Kolejni zatrzymani w związku z krwawą bójką w Szczecinku

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zatrzymano kolejne siedem osób w związku z bójką w Szczecinku. Dwie osoby wciąż są poszukiwane - przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. W wyniku zdarzenia, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę zmarł 23-latek.