Szczecin testuje nowy autobus elektryczny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeszcze do środy Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" będzie testować elektryczny autobus Mercedesa - eCitaro. Próby odbywają się bez udziału pasażerów.

- Chodzi tutaj o sprawdzenie faktycznego zasięgu pojazdu na jednym ładowaniu, a ten według producenta wynosi 600 kilometrów - podkreśla rzecznik prawobrzeżnej spółki Wojciech Jachim.



- Dąbie się specjalizuje w dłuższych trasach. Mamy tutaj tabor na paliwach konwencjonalnych. Obecnie rozwija się technologia pojazdów elektrycznych, o większej pojemności baterii, więc pojawił się wśród nich kandydat, który być może będzie w stanie obsługiwać te linie - tłumaczy Jachim.



To nie pierwsze testy autobusu z takim napędem w SPA "Dąbie". W tym rok przedsiębiorstwo testowało pojazdy marek MAN i Yutong. Po testach spółka podejmie decyzję co do zakupu takich autobusów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas