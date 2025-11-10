Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Świnoujście z morzem atrakcji w Święto Niepodległości

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Takich obchodów Narodowego Święta Niepodległości jeszcze w Świnoujściu nie było. Poza tradycyjną, galową częścią uroczystości, samorząd zaplanował Patriotyczny Marsz ku Niepodległej i piknik kawaleryjski.
Obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Świnoujściu rozpoczną się o godz. 10.30 mszą w parafii wojskowej.

- Stamtąd o 11.30 wyruszy Patriotyczny Marsz do placu Słowiańskiego - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu. - Na Placu Słowiańskim będzie uroczysta sesja, oczywiście z udziałem wojska 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Będzie apel pamięci, będzie salwa honorowa - dodaje Basałygo.

Ale to nie wszystkie atrakcje. Wisienka na torcie ma się rozpocząć o 13.30.

- Spotykamy się na polanie piknikowej przy ulicy Jachtowej. Tam pojawią się ułani na koniach. Mnóstwo popisów, mnóstwo historii... - podkreśla Basałygo.

Zwieńczeniem obchodów ma być koncert "Ponad granicami" w Sanktuarium Chrystusa Króla o godzinie 19.00.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

