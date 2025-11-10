Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Mieszkańcy osiedla Kaliny chcą stacji roweru miejskiego

Region Antoni Stefański

Szczeciński rower miejscki BikeS. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieszkańcy szczecińskiego osiedla Kaliny chcą mieć łatwiejszy dostęp do roweru miejskiego.
Powstał więc pomysł na zlokalizowanie nowej stacji Bike_S przy ulicy Witkiewicza, na wysokości sklepu "Syriusz".

Planujemy uruchomienie w tym miejscu stacji na wiosnę przyszłego roku - mówi rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.

- Ta lokalizacja kwalifikuje się na kolejną stację, dlatego że najbliższa stacja na rogu Poniatowskiego-Witkiewicza jest około 500 metrów dalej, a tu mamy dosyć duże skupisko mieszkańców. Mieści się w obszarze funkcjonowania roweru miejskiego. Instalacja takiej nowej stacji największy sens ma na wiosnę - tłumaczy Jachim.

Na razie nie ma określonego terminu uruchomienia nowej stacji. W planach jest również stacja na Pomorzanach, która ma powstać po zakończeniu przebudowy alei Powstańców Wielkopolskich.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
