Wystawa poświęcona Ignacemu Paderewskiemu w świnoujskim muzeum

Pomnik Ignacego Paderewskiego w Warszawie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego zaprezentowana zostanie wyjątkową ekspozycja poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu - jednemu z ojców niepodległej Polski.

Małgorzata Płońska-Nagaba z muzeum, zapewnia, że będą to unikalne pamiątki osobiste.



- Jest to dosyć wyjątkowa sytuacja, dlatego że pamiątki te pochodzą z Archiwum Akt Nowych, a Archiwum Akt Nowych po prostu ich nie udostępnia na zewnątrz. Nam się udało je pozyskać i tylko przez ten jeden dzień będzie można je tutaj oglądać - dodaje Płońska-Nagaba.



Wystawę będzie można oglądać we wtorek od godz. 9 do 17.



Autorka edycji: Joanna Chajdas