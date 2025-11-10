Wystawa poświęcona Ignacemu Paderewskiemu w świnoujskim muzeum

Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego zaprezentowana zostanie wyjątkową ekspozycja poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu - jednemu z ojców niepodległej Polski.
Małgorzata Płońska-Nagaba z muzeum, zapewnia, że będą to unikalne pamiątki osobiste.
- Jest to dosyć wyjątkowa sytuacja, dlatego że pamiątki te pochodzą z Archiwum Akt Nowych, a Archiwum Akt Nowych po prostu ich nie udostępnia na zewnątrz. Nam się udało je pozyskać i tylko przez ten jeden dzień będzie można je tutaj oglądać - dodaje Płońska-Nagaba.
Wystawę będzie można oglądać we wtorek od godz. 9 do 17.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
