Polacy spędzają długi weekend nad morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg okazał się najczęściej wybieranym miejscem na listopadowy wypoczynek.

Aby przekonać się o tłumach, które przebywają w Kołobrzegu wystarczy wybrać się w okolice molo. Spacerują tu tłumy podobne do tych, które można obserwować w szczycie sezonu letniego, podobnie jest na okolicznych promenadach.



- Kochamy morze, dlatego zawsze tu przyjeżdżamy. - Jesteśmy w hotelu i wypoczywamy, odwiedzamy basen, spacerujemy. Jest nam dobrze. - Kilometry robią swoje, od nas z Gniezna jest najbliżej do Kołobrzegu. - Spacerki, basenik, masaże... Mamy dobre połączenie kolejowe - mówią turyści.



Popularność Kołobrzegu potwierdzają dane portalu rezerwacyjnego travelist.pl. według których 12% turystów dokonujących rezerwacji w tym okresie wybiera właśnie to miasto. Na drugim miejscu znalazła się Szklarska Poręba z wynikiem 8%, a podium uzupełnia Gdańsk, który wybrało 7% turystów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas