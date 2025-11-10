Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Polacy spędzają długi weekend nad morzem [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeg okazał się najczęściej wybieranym miejscem na listopadowy wypoczynek.
Aby przekonać się o tłumach, które przebywają w Kołobrzegu wystarczy wybrać się w okolice molo. Spacerują tu tłumy podobne do tych, które można obserwować w szczycie sezonu letniego, podobnie jest na okolicznych promenadach.

- Kochamy morze, dlatego zawsze tu przyjeżdżamy. - Jesteśmy w hotelu i wypoczywamy, odwiedzamy basen, spacerujemy. Jest nam dobrze. - Kilometry robią swoje, od nas z Gniezna jest najbliżej do Kołobrzegu. - Spacerki, basenik, masaże... Mamy dobre połączenie kolejowe - mówią turyści.

Popularność Kołobrzegu potwierdzają dane portalu rezerwacyjnego travelist.pl. według których 12% turystów dokonujących rezerwacji w tym okresie wybiera właśnie to miasto. Na drugim miejscu znalazła się Szklarska Poręba z wynikiem 8%, a podium uzupełnia Gdańsk, który wybrało 7% turystów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

