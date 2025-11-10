Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wolne miejsca na parkingu przy pętli Turkusowa

Region Julia Nowicka

Fot. ZDiTM
Fot. ZDiTM
Miasto Szczecin przypomina o powiększonym parkingu przy pętli na ul. Turkusowej. Wcześniej był tam problem z zostawianiem samochodu, teraz sprawa wygląda lepiej.
Od otwarcia nowego parkingu na prawobrzeżu miasta minął miesiąc, kierowcy mają teraz do dyspozycji 129 miejsc. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że parking cieszy się popularnością, ale chcący zaparkować - nie będą mieli z tym problemu.

Sama pętla na ul. Turkusowej łączy mieszkańców prawobrzeża z centrum miasta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

