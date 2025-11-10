Wolne miejsca na parkingu przy pętli Turkusowa

Miasto Szczecin przypomina o powiększonym parkingu przy pętli na ul. Turkusowej. Wcześniej był tam problem z zostawianiem samochodu, teraz sprawa wygląda lepiej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Od otwarcia nowego parkingu na prawobrzeżu miasta minął miesiąc, kierowcy mają teraz do dyspozycji 129 miejsc. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że parking cieszy się popularnością, ale chcący zaparkować - nie będą mieli z tym problemu.Sama pętla na ul. Turkusowej łączy mieszkańców prawobrzeża z centrum miasta.