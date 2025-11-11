Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Konie, muzyka i wspólne biesiadowanie. Świnoujście świętuje

Region Joanna Maraszek

Trochę historii i dobrej zabawy. W Świnoujściu rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, mieszkańcy celebrują na patriotycznym pikniku.
Na miejscu nie brakuje żołnierskiej grochówki, występów na scenie, a nawet kawalerzystów na koniach.

- Jesteśmy zadowoleni. Powiem tak, pierwszy raz jest tutaj taka organizacja. Jest tutaj wiele osób, mimo niesprzyjającej pogody, a to mówi samo za siebie. - Piękna impreza i piękne konie... Tylko pogoda nie dopisuje. - Wszyscy się razem spotykamy tutaj i można wspólnie spędzić wolny czas. Przy takiej pogodzie normalnie siedzielibyśmy w domu przed telewizorem. - Jest tak patriotycznie i wesoło - podkreślają mieszkańcy.

Piknik odbywa się na polanie Parku Zdrojowego przy marinie jachtowej. Uwieńczeniem wtorkowych obchodów będzie koncert patriotyczny w Sanktuarium Chrystusa Króla o godz. 19.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

