Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?

Region Anna Klimczyk

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Niewyjaśniona utrata wagi, przewlekłe zmęczenie, pojawienie się guzków lub zmian skórnych, uporczywy kaszel czy problemy z trawieniem - to mogą być objawy nowotworu.
Gdy się pojawią, warto wybrać się do lekarza. - W przypadku wielu nowotworów niepokojące symptomy pojawiają się, gdy choroba jest już zaawansowana - tłumaczy Bogumiła Galińska, onkolog kliniczny z Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.

- Kiedy dochodzi do spadku masy ciała, czy do pojawienia się guzków na ciele, które na przykład mogą być powiększonymi węzłami chłonnymi, to już jest bezwzględne wskazanie do zgłoszenia się do lekarza - podkreśla Galińska.

Mężczyźni w Polsce najczęściej chorują na raka gruczołu krokowego, płuc i jelita grubego. Natomiast u kobiet najczęściej diagnozowane nowotwory to rak piersi, jelita grubego i płuc.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

