Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ucieczki adoptowanych psów. Można temu zaradzić

Region Kamila Kozioł

Zdjęcie zaginionego psa.
Zdjęcie zaginionego psa.
Zdjęcie zaginionego psa.
Zdjęcie zaginionego psa.
Beata Zielińska. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Beata Zielińska. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Podwójna smycz i wyjątkowa uważność - to sposoby, aby zapobiec ucieczce adoptowanego psa. Szczególnie trzeba uważać na tzw. psy lękowe. Taka sytuacja przydarzyła się pani Zuzannie, mieszkance szczecińskich Pomorzan...
W połowie listopada pies ze schroniska uciekł pierwszego dnia adopcji i dotychczas nie udało się go odnaleźć.

- Wystraszył się sąsiadki, starszej pani, która nas zagadała. Staliśmy sobie na trawie i nagle się wystraszył. Zaczął uciekać, wyszarpnął mi smycz z ręki. Po prostu zniknął między garażami - relacjonowała.

Bardzo ważne są zabezpieczenia i szczególna ostrożność przy wyprowadzaniu czworonoga na spacer - szczególnie jeśli jest psem lękowym.

- Bardzo ważne jest podwójne zabezpieczenie; na przykład szelki antyucieczkowe, dodatkowo obroża i podwójne smycze. Wystarczy jedna rzecz, że się przestraszy: jakiegoś człowieka, nagłego huku..., pies leci przed siebie. GPS, adresówka, to wszystko jest też bardzo przydatne, że jak pies się zgubi, to łatwiej go odnaleźć - zaleca behawiorystka Beata Zielińska.

Zagubiony pies pani Zuzanny ma założony chip - jego zaginięcie zostało zgłoszone w schronisku i u weterynarzy. Jeśli zostanie odnaleziony - właściciel zostanie o tym poinformowany.

Każdego roku do szczecińskiego schroniska trafia ponad 500 psów z czego ponad 50 procent to zwierzęta, które mają opiekunów.

Kontakt do Pani Zuzanny - właścicielki psa: 536 861 043 lub 660 340 663.

W Szczecinie poszukiwany jest obecnie jeszcze jeden pies. Link poniżej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kamili Kozioł z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Wystraszył się sąsiadki, starszej pani, która nas zagadała. Staliśmy sobie na trawie i nagle się wystraszył. Zaczął uciekać, wyszarpnął mi smycz z ręki. Po prostu zniknął między garażami - relacjonowała.
- Bardzo ważne jest podwójne zabezpieczenie; na przykład szelki antyucieczkowe, dodatkowo obroża i podwójne smycze. Wystarczy jedna rzecz, że się przestraszy: jakiegoś człowieka, nagłego huku..., pies leci przed siebie. GPS, adresówka, to wszystko jest też bardzo przydatne, że jak pies się zgubi, to łatwiej go odnaleźć - zaleca behawiorystka Beata Zielińska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 10533 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od dzisiaj oglądane 4194 razy)
  3. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3728 razy)
  4. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3097 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2560 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Co prawda nie złota, ale za to nie skromna. Konkurs na toaletę rozstrzygnięty [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty