Świąteczny jarmark w Klubie Delta

Sesja zdjęciowa ze świętym Mikołajem i stoiska z lokalnym rękodziełem. W sobotę i niedzielę w Klubie Delta w Dąbiu odbędzie się Świąteczny Jarmark Rozmaitości.
To okazja do zakupu świątecznych upominków i wzięcia udziału w warsztatach samodzielnego robienia ozdób na choinkę. Odwiedzający mogą liczyć na poczęstunek i wieczorne śpiewanie kolęd.
W sobotę wydarzenie można odwiedzać od godziny 12 do 19. Udział jest bezpłatny, ale na warsztaty obowiązują zapisy.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
