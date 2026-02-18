Szczecin rozpoczyna zapisy na spacery z okazji Dnia Przewodnika

29 wycieczek, 35 grup i tylko kilkaset bezpłatnych wejściówek. Ruszają zapisy na szczecińskie obchody Dnia Przewodnika.
W tym roku Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników przygotowało 16 tras, na które wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy na wycieczki rozpoczną się o godzinie 11.
Wejściówkę zdobyć można elektronicznie lub stacjonarnie w Centrum informacji turystycznej w Alei Kwiatowej. Większość spacerów odbędzie się w sobotę 28. lutego o godzinie 11.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek