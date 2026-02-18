Wymiana doświadczeń i kontaktów w Technoparku [ZDJĘCIA]

Lubimy działać, a tutaj możemy dowiedzieć się, jak to robić - mówili uczestnicy VI Spotkania Samorządów Uczniowskich w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Jak powinien wyglądać wolontariat, co uczniowie mogą zmienić w szkole i w jej budżecie - to niektóre tematy w naszej agendzie - tłumaczyła Kinga Majewska ze szczecińskiej Młodzieżowej Rady Miasta, współorganizatorka spotkania.- Młodzi ludzie mogą zmieniać swoją rzeczywistość poprzez, na przykład, partycypację w budżecie. Mogą zgłosić projekty edukacyjne, doposażyć szkołę. Będziemy tutaj też dzisiaj gościć panie z Centrum Usług Społecznych - mówi Majewska.Młodzież zapewniała, że chce działać, ale podkreślała, że aby to robić, potrzebuje wsparcia władz, także samorządowych.- Zawsze mnie ciągnęło, żeby coś robić, żeby właśnie wyjść do ludzi i wnieść coś dobrego do społeczeństwa i w ogóle do wszystkiego. - Myślę, że to finansowanie i tak naprawdę otwarcie na głos młodego pokolenia, czy to chociażby na komisjach, czy to na Radzie Miasta, czy to przez prezydenta byłoby na pewno z korzyścią dla młodych ludzi. - Fajna inicjatywa, by poznać osoby z samorządów innych szkół. - Jestem generalnie człowiekiem, który lubi współpracować z innymi na rzecz większego rozwoju danej, na przykład, szkoły - mówią uczestnicy.W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.