Pożar apartamentowca przy Promenadzie Gwiazd. Ewakuowano ponad 30 osób

Nocny pożar w Międzyzdrojach. Straż pożarna ewakuowała kilkadziesiąt osób. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
Ogień wybuchł nad ranem w sklepie na parterze apartamentowca przy Promenadzie Gwiazd - mówi aspirant Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
- Ze względu na silne zadymienie korytarzy na wyższych kondygnacjach, podjęto decyzję o ewakuacji 32 osób. Zostali oni przemieszczeni do pomieszczeń na parterze, niezagrożonych zadymieniem - mówi Schacht
Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków.
Edycja tekstu: Michał Król