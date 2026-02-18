Pożar apartamentowca przy Promenadzie Gwiazd. Ewakuowano ponad 30 osób

Nocny pożar w Międzyzdrojach. Straż pożarna ewakuowała kilkadziesiąt osób. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.

Ogień wybuchł nad ranem w sklepie na parterze apartamentowca przy Promenadzie Gwiazd - mówi aspirant Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.- Ze względu na silne zadymienie korytarzy na wyższych kondygnacjach, podjęto decyzję o ewakuacji 32 osób. Zostali oni przemieszczeni do pomieszczeń na parterze, niezagrożonych zadymieniem - mówi SchachtNa miejscu pracowało ponad 20 strażaków.