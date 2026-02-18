Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pożar apartamentowca przy Promenadzie Gwiazd. Ewakuowano ponad 30 osób

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nocny pożar w Międzyzdrojach. Straż pożarna ewakuowała kilkadziesiąt osób. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
Ogień wybuchł nad ranem w sklepie na parterze apartamentowca przy Promenadzie Gwiazd - mówi aspirant Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

- Ze względu na silne zadymienie korytarzy na wyższych kondygnacjach, podjęto decyzję o ewakuacji 32 osób. Zostali oni przemieszczeni do pomieszczeń na parterze, niezagrożonych zadymieniem - mówi Schacht

Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty