W Choszcznie powstanie tężnia solankowa [WIDEO]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Choszczno wzbogaci się o tężnię solankową. Instalacja zapewni mikroklimat zbliżony do morskiej bryzy. Będzie pomagać w leczeniu dróg oddechowych, alergii i nadciśnienia.
Terapeutyczny obiekt ma służyć nie tylko pacjentom szpitala, ale i mieszkańcom miasta i turystom.

Miasto poszukuje wykonawcy konstrukcji - mówi starosta Wioletta Kaszak.

- No na pewno nie będzie to Ciechocinek, ale chociaż taki mały akcent dla zdrowotności. W pięknej atmosferze i o pięknym widoku na nasze choszczeńskie jezioro, ponieważ będzie to na terenie szpitala - dodaje Kaszak.

Mieszkańcy miasta dodają, że obiekt o prozdrowotnym działaniu podniesie atrakcyjność miasta

- Nic nie słyszałem o żadnej tężni. Wspaniałą sprawą te tężnie są. Odpoczywa się przy tym i te solanki. Byłoby dobrze, gdyby takie coś było. Pierwsze od państwa słyszę, ale to coś wspaniałego, jeśli by to było na miejscu. Korzystalibyśmy chętnie. - Każdy pomysł budowy w Choszcznie jest dobry. - Dobrze. Fajne powietrze, fajnie się oddycha, rześko. Bardzo dobra sprawa. - Jeszcze nad jeziorem. No to na pewno będzie fajnie. - Pierwsze słyszę. Pożyjemy, zobaczymy - mówią Choszcznianie.

Drewniana konstrukcja wraz z zapleczem technicznym stanie przy Szpitalu Powiatowym, przy jeziorze Klukom. Koszt prac to milion złotych. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych i ma być gotowy do końca września.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Mieszkańcy miasta dodają, że obiekt o prozdrowotnym działaniu podniesie atrakcyjność miasta. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Szczecin Weronika Łyczywek.
Graf. Starostwo Choszczno
Graf. Starostwo Choszczno

