Odkryli nową planetę. Wśród naukowców jest astronom pochodzący z Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Mat. J. Skowron / OGLE
Fot. Archiwum prywatne
Mat. J. Skowron, K. Ulaczyk / OGLE
Fot. Archiwum prywatne
Polacy odkryli nową planetę, a dużą rolę w tym sukcesie odegrał astronom pochodzący z Kołobrzegu. Jak wyglądały badania i dlaczego stały się przełomem opisywanym przez naukowców na całym świecie? O tym w materiale redaktora Radia Szczecin.
Przełomowego odkrycia dokonał zespół badawczy OGLE z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdził on istnienie tzw. planety swobodnej. Dr hab. Radosław Poleski, członek zespołu opowiada, że wykorzystana do tego została metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

- Planeta swobodna, czyli obiekt o masie takim jak planeta, który nie obiega żadnej gwiazdy. Tak jak Ziemia obiega Słońce, tak ta planeta, którą teraz pokazujemy, ona samotnie podróżuje przez przestrzeń - dodaje Poleski.

Dzięki polskiemu zespołowi wiemy, że planeta ma masę 70-krotnie większą od Ziemi.
Odkrycie polskich astronomów ma być impulsem do dalszych intensywnych badań tej kategorii planet. Dzięki nim już za kilka lat możemy poznać dokładną populację tych samotnie krążących w Drodze Mlecznej obiektów planetarnych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina w audycji Tematy i Muzyka [TiM]

