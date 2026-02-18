Odkryli nową planetę. Wśród naukowców jest astronom pochodzący z Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Polacy odkryli nową planetę, a dużą rolę w tym sukcesie odegrał astronom pochodzący z Kołobrzegu. Jak wyglądały badania i dlaczego stały się przełomem opisywanym przez naukowców na całym świecie? O tym w materiale redaktora Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Przełomowego odkrycia dokonał zespół badawczy OGLE z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdził on istnienie tzw. planety swobodnej. Dr hab. Radosław Poleski, członek zespołu opowiada, że wykorzystana do tego została metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego.- Planeta swobodna, czyli obiekt o masie takim jak planeta, który nie obiega żadnej gwiazdy. Tak jak Ziemia obiega Słońce, tak ta planeta, którą teraz pokazujemy, ona samotnie podróżuje przez przestrzeń - dodaje Poleski.Dzięki polskiemu zespołowi wiemy, że planeta ma masę 70-krotnie większą od Ziemi.Odkrycie polskich astronomów ma być impulsem do dalszych intensywnych badań tej kategorii planet. Dzięki nim już za kilka lat możemy poznać dokładną populację tych samotnie krążących w Drodze Mlecznej obiektów planetarnych.