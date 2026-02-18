Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zgłoszenia do konkursu "Ambasador Szczecina"

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecin poszukuje kolejnych Ambasadorów. Kandydatów można zgłaszać do końca maja.
Chodzi o osoby, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą. Jednak zgłosić można także instytucje, a nawet obiekty ruchome takie jak np. pojazdy czy statki, których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Szczegóły konkursu na stronie internetowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

