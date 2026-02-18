Mieszkańcy osiedla przeszli szkolenie z obrony cywilnej [ZDJECIA]

Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin] Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin] Andrzej Gawlik Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]

Pierwsze szkolenie z obrony cywilnej dla mieszkańców osiedli odbyło się w Szkole Podstawowej na Głębokiem. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak przygotować się na sytuacje nadzwyczajne takie jak powódź, pożar czy działania wojenne

Jeśli na osiedlu nie ma rady, nadal można zapisać się na szkolenie z obrony cywilnej



Reporterka Radia Szczecin zapytała uczestników zajęć, czego oczekują od szkolenia.



- Dowiedzenia się jak najwięcej, jak poradzić sobie w niebezpiecznych i kryzysowych sytuacjach - Oczywiście, to jest bardzo sensowne i cała Polska powinna te rzeczy znać. -Powinniśmy umieć sobie pomagać, bo sytuacja jest taka, że trzeba. - mówili uczestnicy.



- Szkolenie jest podzielone na dwie części. Pierwsza część to jest część teoretyczna. Następnie podzielimy się na trzy równe grupy i tam już będzie szkolenie praktyczne - tłumaczył Jan Woźniak, przewodniczący Rady Osiedla Głębokie Pilchowo.



- Nasze działania są po to, żeby pokazać ludziom, jak działać w sytuacjach ekstremalnych. W formie masywnych krwotoków trzeba będzie szybko je zatamować: urwana ręka, urwane palce, czy jakaś duża rana. Te szkolenia na pewno będą się troszeczkę różniły od tych podstawowych rzeczy, aczkolwiek też są zbliżone - mówił instruktor i ratownik medyczny Artur Byczków.



Kolejne szkolenie 4 marca w Szkole Podstawowej nr 68 organizuje rada osiedla Arkońskie - Niemierzyn.



Harmonogram szkoleń realizowanych we współpracy z Radami Osiedli dostępny na







Edycja tekstu: Natalia Chodań Pokazano między innymi co powinno znaleźć się w domu i w plecaku ewakuacyjnym, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i udzielać pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizowała rada osiedla Głębokie-Pilchowo.Reporterka Radia Szczecin zapytała uczestników zajęć, czego oczekują od szkolenia.- Dowiedzenia się jak najwięcej, jak poradzić sobie w niebezpiecznych i kryzysowych sytuacjach - Oczywiście, to jest bardzo sensowne i cała Polska powinna te rzeczy znać. -Powinniśmy umieć sobie pomagać, bo sytuacja jest taka, że trzeba. - mówili uczestnicy.- Szkolenie jest podzielone na dwie części. Pierwsza część to jest część teoretyczna. Następnie podzielimy się na trzy równe grupy i tam już będzie szkolenie praktyczne - tłumaczył Jan Woźniak, przewodniczący Rady Osiedla Głębokie Pilchowo.- Nasze działania są po to, żeby pokazać ludziom, jak działać w sytuacjach ekstremalnych. W formie masywnych krwotoków trzeba będzie szybko je zatamować: urwana ręka, urwane palce, czy jakaś duża rana. Te szkolenia na pewno będą się troszeczkę różniły od tych podstawowych rzeczy, aczkolwiek też są zbliżone - mówił instruktor i ratownik medyczny Artur Byczków.Kolejne szkolenie 4 marca w Szkole Podstawowej nr 68 organizuje rada osiedla Arkońskie - Niemierzyn.Harmonogram szkoleń realizowanych we współpracy z Radami Osiedli dostępny na stronie