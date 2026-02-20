Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szef BBN: Bogucki to poważny kandydat na premiera

Region

Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szef KPRP Zbigniew Bogucki jest pewnie poważnym kandydatem na przyszłego premiera Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo sprawnym politykiem i nie kojarzy się ze „starym PiS-em” - tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Sławomir Cenckiewicz odniósł się do informacji PAP o potencjalnej kandydaturze Boguckiego na premiera z ramienia PiS.
Cenckiewicz w piątek w Polsat News pytany był o potencjalnego kandydata PiS na premiera, w kontekście nazwiska szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, które według źródeł PAP - znajduje się na krótkiej liście ewentualnych kandydatów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek, że dokonał już wyboru i w marcu ogłosi nazwisko pretendenta.

Szef BBN odpowiedział, że ten temat nie jest przedmiotem rozmów w KPRP i jednocześnie ocenił, że Bogucki jest bardzo sprawnym politykiem, który dobrze punktuje rząd m.in. w sejmowych dyskusjach.

- Na pewno zyskał duży rozgłos społeczny. Jest pewnie poważnym kandydatem do tego stanowiska, czy do tej gry, w którą Prawo i Sprawiedliwość chce wejść w najbliższym czasie. Zresztą to jest bardzo dobra koncepcja - powiedział.

Cenckiewicz ocenił, że Bogucki „nie będzie kojarzył się z tym starym PiS-em” i jego poprzednimi rządami, co - jego zdaniem - byłoby w pewnym sensie powtórzeniem manewru z wyborów prezydenckich i sukcesu Karola Nawrockiego.

Kaczyński w czwartek w Radiu Maryja powiedział, że podjął już decyzję ws. kandydata PiS-u na premiera, jednak chciałby jeszcze skonfrontować ją z większym zgromadzeniem członków formacji. Dodał, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”.

- Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu - powiedział Kaczyński.

Bogucki jest szefem Kancelarii Prezydenta od sierpnia 2025 r., wcześniej był m.in. posłem PiS w X kadencji Sejmu a w latach 2020 - 2023 sprawował funkcję wojewody zachodniopomorskiego.

