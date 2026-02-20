Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Padł rekord w świnoujskim terminalu LNG

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trzynasta dostawa skroplonego gazu jest już na miejscu. W analogicznym okresie zeszłego roku dostaw tych było dziesięć.
- W tym roku w świnoujskim terminalu jest o 30 proc. więcej skroplonego gazu - mówi Anna Starosta z Terminala LNG w Świnoujściu, biura prasowego GAZ SYSTEM. - Odebraliśmy 12 dostaw, trzynasta czeka już na pozwolenie do wejścia do portu i rozładunek. Te 12 dostaw dostarczyło 2 miliony metrów sześciennych LNG. W analogicznym okresie zeszłego roku było to 10 dostaw.

Przyjęcie większej liczby dostaw było możliwe, dzięki rozbudowie terminala. - Już rok 2025 był pod tym względem rekordowy, ponieważ odebraliśmy wówczas o 20 dostaw więcej niż w 2024. Było to możliwe, dzięki zakończonej rozbudowie całego obiektu.

W 2025 roku do Świnoujścia trafiło 81 dostaw LNG, najwięcej transportów dotarło ze Stanów Zjednoczonych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

