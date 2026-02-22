Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Strategia i dynamiczna gra zespołowa. To esencja juggera, czyli gry pochodzącej z filmu "Krew Bohaterów".
To sport, który łączy elementy szermierki i zbijaka. - Polega na tym, że ścierają się ze sobą dwie drużyny, których zadaniem jest przeniesienie piłki ze środka boiska do bazy po stronie przeciwnika i może to wykonywać tylko jedna osoba z drużyny, a pozostałe cztery osoby w drużynie uzbrojone są w broń otulinową i bronią tą zbijają przeciwników z drużyny przeciwnej - tłumaczy Franek Andrzejewski z Jagger Szczecin.

- Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu - mówi jedna z zawodniczek.

- Dzisiaj mamy trening, więc sobie ćwiczymy. Na zawody będziemy się wybierać w maju na Mistrzostwa Polski, więc można powiedzieć, że do tego ćwiczymy. Nie gramy o nic, dobra zabawa, to się liczy. Sam pojedynczy mecz potrafi trwać od nawet minuty do kilkunastu, jeżeli jest dużo doświadczonych graczy - dodaje kolejny zawodnik.

Otwarte i bezpłatne zajęcia juggera dla początkujących odbywają się w każdą niedzielę od 13:30 w Hali ZUT przy ul. Tenisowej w Szczecinie. W treningu mogą wziąć udział osoby od 18. roku życia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Swoich sił w sporcie, który łączy elementy szermierki i zbijaka spróbowała nasza reporterka Anna Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty